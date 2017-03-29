哀鳳碎了怎找失主？ 女警智喊「打給媽媽」

2017-03-29 20:22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕iPhone螢幕碎裂，女警喊「打給媽媽」找到失主。

左營分局新莊派出所實習警員李沛蓁本週傍晚值勤，接獲民眾報案指稱於自由二路與新庄仔路口拾獲iPhone 6S，螢幕破碎看不清聯絡電話，李沛蓁靈機一動、叫出Siri喊「打給媽媽」，順利聯繫上手機失主吳女（78年次）的母親，物歸原主。

警員李沛蓁為民105年特考班結訓，還在實習。她表示，非常興奮找到失主，iPhone 6S很貴，「Siri連PPAP都會唱，嘗試叫聯絡人看看，果然有用」，從警希望幫助更多人，往後會更積極主動為民服務。