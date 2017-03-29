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抱怨對方整地過界 老翁揮刀傷人

2017-03-29  20:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鄧姓男子位於平鎮區福龍路上的自家土地，正在整地，今天下午5點多，他坐著助行車前往查看，陳姓老翁突然衝上前質問他：「你整地整過界，整到我的土地了！」並拿出手果刀劃傷他的右前臂，還好旁人喝斥並制止老翁，警方也隨即趕到，將老翁帶回派出所偵辦。

鄧姓男子（53歲）說，他不認識陳姓老翁（67歲），但今天下午他查看土地時，就已先聽到老翁跟工人抱怨「整地整過界」，他趨近關心時，老翁更衝上前質問他，還拿水果刀劃傷他。

聽到鄧男一聲驚呼，工人們趕忙前來喝斥陳姓老翁並制止他，警方說，老翁疑因精神狀況有問題，丟下水果刀，也沒離開，就倚靠在一旁的電線桿，等警方趕來將他壓制。

鄧男被送往國軍桃園總醫院治療，幸無大礙，警方已將陳姓老翁帶返派出所製作筆錄，依殺人未遂究辦，但過程中他仍喃喃自語，不斷抱怨自己的土地被他人整地。

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  • 陳姓老翁涉嫌持水果刀劃傷鄧姓男子。（記者周敏鴻翻攝）

    陳姓老翁涉嫌持水果刀劃傷鄧姓男子。（記者周敏鴻翻攝）

  • 陳姓老翁涉嫌持水果刀劃傷鄧姓男子，助行器上留下斑斑血跡。（記者周敏鴻翻攝）

    陳姓老翁涉嫌持水果刀劃傷鄧姓男子，助行器上留下斑斑血跡。（記者周敏鴻翻攝）

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相關關鍵字： 揮刀傷人 整地 開挖整地
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