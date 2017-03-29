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害騎士摔攤 依親中國女辯習慣靠右行走

2017-03-29  19:45

〔記者王定傳／新北報導〕中國籍劉姓女子前年間，徒步走上新北市三峽拱橋機車道，發現走錯後直接穿越分向限制線，衝回最左側的人行道，害當時64歲的楊姓騎士閃避不及摔癱；劉女聲稱在中國習慣靠右走，未注意行人靠左標示，絕非故意，新北地院法官不採信，判她賠償被害者640萬餘元。

三峽拱橋於1933年竣工，是台灣日治時期以來的重要地標，5公尺的寬度中，雙向各有一機車道及人行道，現連接三峽愛國路與文化路。

前年12月23日上午9時許，依親來台的劉女，沿三峽愛國路上拱橋，往文化路方向走，因沒注意標示，錯上機車道，等她回神後，直接穿越分向限制線，往人行道衝去，這時，從文化路往愛國路方向行駛的楊姓騎士，閃避不及發生碰撞。

被害者因此四肢癱瘓提告，法院審酌她自首又認罪，但她所為造成被害者嚴重傷勢，家屬承受精神及經濟上重大負擔，依過失傷害致重傷罪判刑5月。

被害者提求償指出，他是家中主要經濟來源，有未成年兒子，終生癱瘓對他十分痛苦，要求賠償看護費、減少工作能力損失及精神慰撫金等1151萬餘元。

劉女聲稱她本身是中國人，習慣靠右行走，未注意行人靠左標示，不是故意，她雖有影響楊男用路權，但自己只是手提物品的行人，不致於造成如此嚴重的傷害。

劉女還說，住院期間，她都有前往探視，因來台探親，沒有攜帶大量金錢，仍有支出5950元以表善意，更自願擔任看護，由於她在中國無穩定收入，在台也無法工作，弟弟又有肝硬化，現只能賠償20萬。

法官認定，劉女違規穿越道路，與楊癱瘓有因果關係，楊男當時64.5歲，距離101年我國國民生命平均餘命80歲，約有15.5年，判她賠償未來看護費、精神慰撫金等共640萬餘元，可上訴。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 穿越馬路 行人違規 違規穿越
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