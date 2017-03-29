吸入過多有機溶劑中毒亡 2貧工家屬怒告僱主

2017-03-29 19:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年11月，27歲的周姓工人與32歲的趙姓工人到新北市鶯歌一處新建工地施做防水工程，但晚間近10時仍未返家，家人趕赴工地才知兩人因吸入過多有機溶劑，中毒窒息而死，怒告何姓工頭疏失，新北地檢署今依違反職業安全衛生法、業務過失致死等罪嫌將何男起訴。

新北市勞檢處調查，趙男與周男當天上午9點起於地下2樓蓄水池從事有機溶劑（含有甲苯、二甲苯及乙酸乙酯等）的防水底漆塗佈作業，疑未確實實施通風換氣，造成2人中毒昏迷死亡。檢警相驗，2人被發現時屍體僵硬，從中毒到被救出，恐已超過12小時。

何男到案後表示，當天指派兩人到工地做防水工程，但他並未在現場監工，也未提供防護面罩給兩人。

檢方認為，現場雖設置送風機，但未設置風管將新鮮空氣倒入蓄水池內，通風不良致使周男、趙男吸入過多的甲苯、二甲苯及乙酸乙酯等有機溶劑，中毒死亡，認定何男身為僱主確有疏失，今將他起訴。