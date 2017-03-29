內賊偷群聯400多萬元成品 獲緩起訴判賠270萬

2017-03-29 19:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕飼老鼠咬布袋！曾為IC設計股王的群聯電子，遭竊400多萬元的記憶體等相關成品，追查竟是擔任產品測試副工程師的38歲陳姓男子所為。苗栗檢方衡量陳男與群聯達成和解，且群聯也表示給予自新機會，處以緩起訴1年，不過，陳男應於月底前，支付群聯260萬元，並於4月起到明年1月，每個月支付群聯1萬元，另參加法治教育。

檢警調查，陳男在群聯電子擔任測試副工程師，負責公司研發商品的測試，竟利用職務之便，於104年7月起到105年4月間，多次趁假日到公司，竊取測試用的快閃記憶體、記憶卡等相關成品與零組件。

因陳男常於假日「加班」，離去前總抱著物品上車，引起公司保全人員懷疑，經公司調閱內部監視錄影器畫面及盤點商品、清查測試品，發現大量的快閃記憶體、記憶卡等相關成品與零組件遭竊，總價值達462萬餘元。

群聯約談陳男，陳男坦承因想賺點外快，才竊取測試品轉賣給友人林姓男子，檢警查出，他不法獲利200多萬元。不過，陳男配合公司到警局報案，警方接手偵辦，聲請搜索票，在林男住家查扣大批贓物。

檢察官偵查，認為陳男涉犯竊盜罪，但審酌他5年內沒有前科，因一時失慮而罹刑章，且犯後自白犯行，深表悔意，並與群聯電子達成和解，群聯也表示願意給予機會，同意緩起訴處分，因此，檢方處陳男緩起訴1年，

不過，陳男也被炒魷魚，且應於31日前，支付群聯電子260萬元，並於今年4月到明年1月，每月25日前支付1萬元給群聯，共計10萬元；另，陳男於緩起訴處分確定之日起8個月，參加地檢署舉辦的4場法治教育。