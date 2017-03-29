| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
信義威秀影城晚間傳火警 現場疏散千人 （影音）《目擊者》首映遇火中斷 眾明星倉皇疏散 大福彩、今彩539 開獎囉！ 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

內賊偷群聯400多萬元成品 獲緩起訴判賠270萬

2017-03-29  19:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕飼老鼠咬布袋！曾為IC設計股王的群聯電子，遭竊400多萬元的記憶體等相關成品，追查竟是擔任產品測試副工程師的38歲陳姓男子所為。苗栗檢方衡量陳男與群聯達成和解，且群聯也表示給予自新機會，處以緩起訴1年，不過，陳男應於月底前，支付群聯260萬元，並於4月起到明年1月，每個月支付群聯1萬元，另參加法治教育。

檢警調查，陳男在群聯電子擔任測試副工程師，負責公司研發商品的測試，竟利用職務之便，於104年7月起到105年4月間，多次趁假日到公司，竊取測試用的快閃記憶體、記憶卡等相關成品與零組件。

因陳男常於假日「加班」，離去前總抱著物品上車，引起公司保全人員懷疑，經公司調閱內部監視錄影器畫面及盤點商品、清查測試品，發現大量的快閃記憶體、記憶卡等相關成品與零組件遭竊，總價值達462萬餘元。

群聯約談陳男，陳男坦承因想賺點外快，才竊取測試品轉賣給友人林姓男子，檢警查出，他不法獲利200多萬元。不過，陳男配合公司到警局報案，警方接手偵辦，聲請搜索票，在林男住家查扣大批贓物。

檢察官偵查，認為陳男涉犯竊盜罪，但審酌他5年內沒有前科，因一時失慮而罹刑章，且犯後自白犯行，深表悔意，並與群聯電子達成和解，群聯也表示願意給予機會，同意緩起訴處分，因此，檢方處陳男緩起訴1年，

不過，陳男也被炒魷魚，且應於31日前，支付群聯電子260萬元，並於今年4月到明年1月，每月25日前支付1萬元給群聯，共計10萬元；另，陳男於緩起訴處分確定之日起8個月，參加地檢署舉辦的4場法治教育。

廣告
  • 群聯電子為IC設計大廠，致力USB隨身碟控制單晶片之研發設計，快閃記憶卡、SSD等商品研發、製造。（取自群聯電子官網）

    群聯電子為IC設計大廠，致力USB隨身碟控制單晶片之研發設計，快閃記憶卡、SSD等商品研發、製造。（取自群聯電子官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 群聯電子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：內賊偷群聯400多萬元成品 獲緩起訴判賠270萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.