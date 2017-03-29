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警大白天臨檢護膚店 尋芳客直喊「衰」

2017-03-29  18:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕「警察臨檢！」吳姓尋芳客昨天傍晚下班，趕在回家前，先到基隆一間養生館「紓壓」，未料小姐正在替他做半套性服務（打手槍）時，竟衝進大批警察，嚇得他大嘆：「現在臨檢也太早了吧！」

基隆市警一分局延平街派出所巡佐林文俊、蔡俊俐昨天執行正俗勤務，提早於下午5時許臨檢基隆市仁一路一間護膚養生館。

警方逐一臨檢館內包廂，活逮一名下班就來報到的39歲吳姓尋芳客。

他全身光溜溜躺在床上，正由大他1歲的越南籍黃姓女子替他打手槍。

吳男供稱，他下班後突然想紓壓一下，趁回家前來養生館按摩一下，想不到警方提早臨檢，有夠衰。

黃女則說，她替吳從事半套性服務，收費台幣1800元，只拿到1200，店家從中抽取600元媒介費。

由於黃女指證店家抽取媒介費，加上警方又在店查獲帳冊，訊後將 54歲陳姓男老闆依妨害風化罪嫌送基隆地檢署偵辦；吳男與黃女則依違反社會秩序維護法裁處。

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  • 黃姓女子供稱替男客打手槍賺1200元，老闆抽600。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓女子供稱替男客打手槍賺1200元，老闆抽600。（記者林嘉東翻攝）

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