兩個屁孩搞賭場 警方破門都嚇壞了

2017-03-29 18:20

〔記者陳薏云／台北報導〕年紀輕輕搞賭場！新北市一名19歲詹姓以及18歲吳姓男子，在永和區保福路地下室，經營撲克牌「妞妞」職業大賭場，每天凌晨都有多名賭客出入，警方經多日埋伏，於今天凌晨前往查緝，逮捕16名賭客、賭具及現金10萬餘元。

警方調查，詹嫌經營賭場，每天給吳嫌2千元要他把風，警方當時破門逮人時，16名賭客嚇得四處躲藏，更有兩名年輕女子直接哭著說「我下次不敢了！」但警方查獲賭具、賭資、抽頭金共計10萬8200元，罪證確鑿，訊後將16名賭客依社會秩序維護法裁罰，詹、吳兩人依賭博罪移送法辦。