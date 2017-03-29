五月天演唱會已2男童走失尋回 警籲多留意

2017-03-29 18:47

〔記者邱俊福／台北報導〕五月天20週年演唱會，今晚將在北市大安森林公園舉辦，傍晚已湧入數萬人潮，也發生小孩走失的案件，其中1名走失的男孩到北市警大安分局的服務區，不久便找到媽媽，讓焦急的媽媽，破涕為笑。

警方說，目前有2件走失案，4歲與8歲男童各1名，均已由家長領回，也呼籲家長多留意。

警方說，現場共劃分6個區塊，由各派出所維護秩序外，也調派警力進行交通疏導，倘若人數過多溢出道路，會在慢車道進行管制，捷運部分則編排防踩踏小組勤務，避免意外發生。

此外，警方為了保護迷童與給予民眾遺失皮包等協助，調派3部機動派出所在現場，提供服務。至於防恐維安部分，轄區警方動員北市警刑警大隊特勤中心人員、防爆小組與警犬在場戒備，另也編排刑事人員便衣巡邏，查察竊盜與吸毒。