知名麵包店老闆父子捲億元潛逃 店面深鎖飄惡臭
一斗米麵包松山延壽店。（記者鄭景議攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕知名麵包店「一斗米手作烘焙坊」的老闆高士豐、高士弘父子，驚傳疑似惡意倒閉後捲款潛逃，一名前員工出面控訴高姓父子，不但虧欠超過50名員工部分薪水，還跟不少人借錢，其中單人受害金額最高達到千萬，總數約在一億上下，高氏父子在去年12月12日當天全家消失得無影無蹤，讓員工及債權人求助無門；其中位於民生社區旁，延壽街上的分店，高士豐留下麵包乳酪等3個多月無人收拾，雖然大門深鎖，依然飄出陣陣惡臭，附近居民苦不堪言。
前員工顏如意小姐出面表示，12月12日當天，老闆高士豐早上前來收取前一天的營業額後，中午開始就再也沒見過老闆一家，隔天店門口站了許多黑衣人，員工們驚覺事情不對，想連絡老闆卻聯絡不到，詢問之下才發現老闆居然跑路了！
顏小姐說，高氏父子仗著店內生意興隆，不斷開分店，看似麵包店經營良好，前途一片光明，藉此向員工或是朋友以擴大經營或是資金周轉為由借錢，顏小姐自己雖然是員工，但也借給高氏父子200萬，而據她所知，有的人一次就借給高氏父子超過千萬，也有人10萬20萬的借給他們，金額總計在1億上下，如今，這些人都求助無門。
記者前往「一斗米手作烘焙坊」位於民生社區旁的分店，發現店門深鎖，門口丟滿無人收拾的信件，店內麵包架上雖然沒有放麵包，但是站在店外可以聞到店內飄出的陣陣惡臭，還不時有蒼蠅在四周飛舞，疑似店內冰箱斷電後，乳酪或麵包等食品放久發臭所致，附近鄰居路過，都不禁掩住鼻子快步離去。
其中一名鄰居表示，該店以往生意非常好，自己也很喜歡來這邊買麵包，最近偶爾來店門口想買麵包，見到大門深鎖，以為老闆有事出外，暫時關店休息，今日聽到老闆疑似捲款潛逃，十分意外；另一名鄰居表示自己家住附近，雖然沒有來該店買麵包的習慣，但是路過此地聞到傳出的味道，令人十分不舒服。
記者嘗試撥打高士豐父子的手機，卻發現手機皆停機，無法聯絡，顏小姐也表示，日前法院開庭時，高士豐父子也沒有出庭，自己也多方嘗試去尋找，高士豐父子卻好似人間蒸發，逃的無影無蹤。
顏小姐說，自己當時真是「被鬼抓走了」，才會相信高士豐父子的話，借給他們錢，自己已經68歲，經濟能力也不富裕，突然被騙走200萬，還要重新找工作，更難過的是，當時信任老闆，把他們當朋友才借給他們錢，如今卻慘遭背叛，傷財又傷心，希望高氏父子趕快出面，負起責任，不要再躲躲藏藏。
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標題：知名麵包店老闆父子捲億元潛逃 店面深鎖飄惡臭
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