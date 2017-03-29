汽機車被偷火速尋回 婦提蛋糕謝三峽警

2017-03-29 17:31

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區施姓女子，日前騎乘機車到市場做生意時，因忘了取走鑰匙遭張姓男子偷走機車，後續又上門開走汽車，警方獲報後調閱監視器，比對張男兩次作案都穿著同樣衣物，迅速將他逮捕，施女事後提著蛋糕至派出所致謝，感謝警方高效率尋回失車。

施女說，她每天都騎機車到市場做生意，因為她將所有鑰匙都串在一起，機車失竊後深怕竊賊侵門踏戶，沒想到兩週後汽車果然被偷走，交通工具頓失造成他相當不便。她知道現在警察勤務繁重，而且警力經常分身乏術，沒想到短時間內就順利找回兩部愛車，真的很感謝三峽的警察。