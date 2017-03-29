| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

淫師騙整骨卻指侵 判賠100萬

2017-03-29  17:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市楊姓補習班老師，去年6月間以整骨為名義，將15歲國中少女小美（化名），帶入視聽教室內親吻嘴巴與胸部，還以手指性侵得逞；被害者提告求償，新北地院判楊賠償被害者及其父母100萬元，可上訴。

檢警調查，小美從國小6年級開始，就在該處補習，十分信賴57歲的楊男，102年間，更寄宿在補習班樓上，由於楊男對小美十分嚴厲且會體罰，小美平時對老師多所畏懼，不敢違背他的要求。

103年6月8日下午5時許，楊男誆稱小美「內分泌失調、賀爾蒙有問題」以幫整骨為名義，把她拐進視聽教室，要她脫去內衣、褲，小美因顧慮對方是老師，擔心若拒絕恐遭懲罰，慘遭手指性侵，事後她向好友訴苦，國中輔導老師輾轉得知後報警處理。

警詢時，楊男曾坦承：「我確實用手去檢查她的下體」等語，法院審理時，他雖坦承有「整骨」事實，卻否認性侵；一審法院不採信，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判楊1年4個月徒刑，上訴高院及最高法院駁回定讞。

被害者提400萬元求償，楊男仍否認犯行。法官認為，楊男所為已侵害小美貞操權，也侵害其父母對未成年子女保護的法益。

廣告
  • 淫師騙整骨卻指侵，新北地院判賠100萬。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

    淫師騙整骨卻指侵，新北地院判賠100萬。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 判賠 性侵 整骨 淫師
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：淫師騙整骨卻指侵 判賠100萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.