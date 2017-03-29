淫師騙整骨卻指侵 判賠100萬

2017-03-29 17:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市楊姓補習班老師，去年6月間以整骨為名義，將15歲國中少女小美（化名），帶入視聽教室內親吻嘴巴與胸部，還以手指性侵得逞；被害者提告求償，新北地院判楊賠償被害者及其父母100萬元，可上訴。

檢警調查，小美從國小6年級開始，就在該處補習，十分信賴57歲的楊男，102年間，更寄宿在補習班樓上，由於楊男對小美十分嚴厲且會體罰，小美平時對老師多所畏懼，不敢違背他的要求。

103年6月8日下午5時許，楊男誆稱小美「內分泌失調、賀爾蒙有問題」以幫整骨為名義，把她拐進視聽教室，要她脫去內衣、褲，小美因顧慮對方是老師，擔心若拒絕恐遭懲罰，慘遭手指性侵，事後她向好友訴苦，國中輔導老師輾轉得知後報警處理。

警詢時，楊男曾坦承：「我確實用手去檢查她的下體」等語，法院審理時，他雖坦承有「整骨」事實，卻否認性侵；一審法院不採信，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判楊1年4個月徒刑，上訴高院及最高法院駁回定讞。

被害者提400萬元求償，楊男仍否認犯行。法官認為，楊男所為已侵害小美貞操權，也侵害其父母對未成年子女保護的法益。