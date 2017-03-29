賣仿冒國旗圍巾被逮 男辯：不知國旗有著作權
2017-03-29 17:08
〔記者陳慰慈／新北報導〕經營文創商品的亞熱帶公司，去年1月間向廠商進貨60條國旗圍巾，並在中正紀念堂的禮品店販售，遭圍巾設計者發現是仿冒品，檢方追出上游許姓廠商，將仿冒圍巾樣品交給針織廠周姓老闆，周男再指示員工重製300條國旗圍巾，因許男認罪賠償30萬元，新北地檢署今予3人緩起訴處分，許男須服義務勞務60小時、周男40小時，員工則書立悔過書。
起訴指出，104年12月，許男將仿冒的國旗圍巾交給針織廠周姓老闆，周男再指示員工將樣品圖樣輸入電腦，重製國旗圍巾300條，許男拿到貨後，便以每條180元到250元間價格對外兜售，並交付亞熱帶公司60條國旗圍巾。許男在部分宣傳單上，還大喇喇寫著「山寨版」國旗圍巾。
國旗圍巾的設計師劉佳艷在中正紀念堂的禮品店，發現這些仿冒的國旗圍巾是仿冒品，憤而提告，北檢今年2月依違反著作權法起訴亞熱帶公司和吳姓採購人員，供貨給亞熱帶的廠商則由新北檢查辦。
新北檢開庭時，許男辯稱「這就是國旗啊？哪有著作權問題？」表示自己是中低收入戶，賣國旗圍巾是為了賺錢貼補家用，事後許男賠償30萬元與設計者公司達成和解，告訴人因此願予許男等人緩起訴處分。
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