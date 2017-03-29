通緝犯不識便衣 神救援反倒雙落網
2017-03-29 16:58
〔記者何宗翰／台中報導〕講義氣的豬隊友？遭法院通緝的王姓男子日前到台中南屯一處大賣場，涉嫌竊取洋酒禮盒，店員暗中監控並報警處理，同夥的董姓男子見王嫌遭便衣員警盤查，以為王被人找麻煩，假裝是路人上前排解，當場被警方識破也是通緝犯，一舉將2人逮捕帶返所偵辦。
警四分局大墩派出所警方表示，接獲店家報案後，立即派遣5名便衣員警到現場，發現王嫌涉嫌竊取價值近4萬元洋酒禮盒9盒，利用自備剪刀將禮盒帶到鄰近販賣走道，拆除外盒棄置於走道角落，再將洋酒放入隨身攜帶的黑色大背包內，被警方逮個正著；此時董嫌佯裝路過，以為王嫌遭人找麻煩上前關心，立即被員警認出為通緝犯，雙雙帶返所內。
警方調查，59歲王嫌有多筆竊盜前科，身上分別還有遭法院通緝的2件竊盜及2件毒品通緝案件，60歲董嫌則因毒品案遭法院通緝中。
王嫌向警方表示，平時打零工為生，因染上毒癮入不敷出，才夥同友人董嫌行竊，打算隨機在報紙上尋找買家變現；賣場人員告知警方，由於王、董2人常出沒賣場竊取酒類商品，因此當店員發現2人又在賣場時，便不動聲色通知警方，警方將王嫌依竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦，董嫌移請台北地方法院偵辦。
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