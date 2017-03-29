員警開了這張罰單 竟讓網友們拍手叫好

2017-03-29 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕一般員警對民眾開紅單以闖紅燈或機車未按規定兩段式左轉為最大宗，但你有看過員警對逆向行駛的自行車開出罰單過嗎？雖然這張罰單所處的罰鍰不高，但卻讓網友們紛紛拍手叫好！

新北市樹林警分局柑園派出所一名員警，日前晚間9時許，發現一名阮姓民眾逆向騎乘單車，在佳園路二段上，隨即對他依照道路交通管理處罰條例74條1項2款「在同一慢車道上，不按遵行之方向行駛」開出300元以上，600以下罰鍰的罰單；而有網友將這張罰單分享到臉書社團爆料公社後，引起網友一陣討論。

一般員警針對行人、單車騎士違規多以勸導為主，而網友們看到員警對違規單車騎士開鍘，紛紛留言叫好表示「開得好，腳踏車也該遵守交通規則」、「真的該罰！危險又害人」、「一堆學生都騎著 UBike 橫衝直撞闖紅燈，應該要開罰才對。」

但也有眼尖網友發現罰單左下角的填單日期卻誤植為應到案日期，留言表示「這是未來罰單嗎？左下角日期居然是4月26日。」