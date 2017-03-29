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眼睛業障重？ 婦人不在家竟「目睹」鄰居搞破壞

2017-03-29  16:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕千里眼？台中市石姓婦人與鄰居相處不睦，她向台中市警方報案說，目睹住在隔壁的潘姓婦人，拿竿子戳破她的紗窗，她要對潘婦提出毀損告訴，不料，潘婦住處的監視器卻顯示，案發時石婦根本不在家，豈能「目睹」破壞？更扯的是，監視器也沒拍到潘婦破壞的畫面，且被破壞的紗窗碎片，竟掉落在遠方，而不是紗窗旁，台中高分院認為她誣告證據明確，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決書指出，石婦在2013年9月18日向警方報案說，她在前一天（17日）傍晚5時許返家，目睹鄰居潘姓婦人站在自己住處的庭院內，持類似竿子的長條物品，從庭院跨越雙方共用的欄杆圍牆，戳破她的住處紗窗，她要控告潘婦毀損罪，石婦還強調，潘婦犯案後趕緊躲入屋內，她拍門叫喚，潘婦始終不回應。

台中地檢署偵查時，潘婦提供自宅監視器畫面，卻顯示案發時石婦不在家，石婦於當天下午4時許離家，到傍晚6時許才返家，潘婦案發時在家，但監視器卻沒有拍到潘婦破壞紗窗的畫面，地檢署裁定潘婦不起訴，反而依誣告罪起訴石婦。

石婦辯稱，她沒有記清楚案發時間，她是在接小孩回家時，撞見潘婦破壞紗窗，不過，她又改口說，上述監視器畫面造假，她確實在案發當天下午4時許出門，但忘記帶東西，又折返住處拿東西，剛好撞見潘婦破壞紗窗，台中地院不採信，依誣告罪判處4月徒刑，石婦不服上訴，仍堅稱目睹潘婦破壞紗窗，潘婦提供的錄影畫面被變造竄改。

台中高分院二審認為，在錄影畫面之外，被破壞紗窗的塑膠碎片，不是掉落紗窗旁，卻掉落在遠方台階，相當不合常理，石婦所言與客觀事實不符，屬捏造之詞，企圖讓潘婦受到刑事的處分，據此維持4月徒刑，可易科罰金12萬元，可以再上訴。

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