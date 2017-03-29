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小屁孩酒後擋救護 還罵三字經挨告

2017-03-29  16:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基市消防局信二分隊27日凌晨接獲報案指出，一名王姓少年在KTV歡唱喝酒時，眼睛不慎被香菸燙傷。救護人員趕抵現場，只因詢問傷者可否步行上救護車，引發其友人不滿，竟出手推救護人員還罵三字經，更糾眾跑到消防分隊「投訴」，直到看見密錄影像自認理虧，才不甘願的道歉。受辱的消防隊員今日到轄區派出所提出妨害公務等告訴。

「你叫甚麼名字啦！x你娘」王姓傷者的友人，不滿救護人員詢問眼睛受傷的患者可否步行上救護車，認為按照救護流程，怒嗆救護人員，還動手推人。

陳姓救護員，擔心延誤傷者就醫時間，利用擔架，先將酒醉的患者載上救護車送往基隆長庚，同時也通知勤務中心，找警方協助維護秩序。

王姓少年的友人也搭著計程車，前往醫院，所幸警方已經到場，未發生衝突。未料，少年的8名友人竟搭乘兩部計程車，跑到信二消防分隊理論，還說要投訴救護人員。

陳員說，還好當時有錄影，馬上拿出影像給對方看，結果對方卻說：「不就我還要跟你說聲抱歉（台語）」，隨即離去，根本沒有道歉的誠意。

該案件被媒體批露之後，陳員卻發現王姓少年的胡姓友人還在下方留言，指稱新聞袒護消防隊員，引發基層消防員不滿，陳員也決定提出妨害名譽及妨害公務告訴。基隆市消防局為了捍衛隊員執勤時的安危，表示與同仁站在同一陣線上。

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  • 少年的友人怒嗆救護人員三字經。（記者吳昇儒翻攝）

    少年的友人怒嗆救護人員三字經。（記者吳昇儒翻攝）

  • 救護人員將患者抬上擔架時，其友人還不停叫囂。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員將患者抬上擔架時，其友人還不停叫囂。（記者吳昇儒翻攝）

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