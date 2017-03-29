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警員程韋僑留澳英語優 警署遴薦赴紐約警局受訓

2017-03-29  16:47

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警二分局警員程韋僑，曾任我國軍情報工作，退伍後赴澳洲大學取得資訊碩士學位，英語能力出色，有英檢中高級程度，他參加警政署甄選，以第1名成績錄取，並獲警政署推薦於今年5月中旬到美國紐約市警局受訓，學習吸收美方犯罪偵防與反恐最新趨勢、對策。

據了解，因為赴美受訓要求有良好英語能力，全國只錄取程韋僑與另位保五員警兩人推薦到美國。

程韋僑從淡大資訊系畢業後報考軍官班，曾到國防部電訊發展室從事近6年的國家情報工作，中尉退伍後，他選擇到澳洲臥龍岡大學攻讀資訊碩士學位，學成歸國，為讓自己有豐富的人生經驗與較穩定的收入，他選擇報考警察，102年接受警察特考班訓練，104年6月起到南市警二分局服務迄今。

程韋僑表示，衡量自己英文能力還不錯，就報名這項旅美受訓甄選，沒想到一試中的，會珍惜這難得到紐約市警局學習的機會。

南市警二分局長呂青霖表示，「NYPD」紐約市警局是美國規模最大與歷史最悠久的警察局，有豐富犯罪偵查經驗及警察執法技術，知名影集「CSI犯罪現場」即以紐約市警局為背景。程員除了有優秀英語能力，平日工作積極認真、有服務熱忱，才能獲警政署遴選第一名，推薦赴美受訓。

呂青霖說，國際警察合作是警政署近年來重要推行計畫之一，每年都會推薦優秀警察到國外受訓，獲取重要工作經驗；他也曾到美國西北大學受訓，回國後受用無窮，深知「前事不忘，後事之師」的重要性，二分局員警普遍較年輕，有良好外語能力與積極進取的心，他鼓勵員警趁年輕就是本錢，有機會出國進修、拓展視野，也能回饋在工作上、提升服務效能。

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  • 留澳碩士、英語能力極優的南市警員程韋僑，以遴選第一名獲警政署推薦，5月將到美國紐約市警局受訓。（記者王俊忠翻攝）

    留澳碩士、英語能力極優的南市警員程韋僑，以遴選第一名獲警政署推薦，5月將到美國紐約市警局受訓。（記者王俊忠翻攝）

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