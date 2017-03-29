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協調車資糾紛毆酒醉男 員警公親變事主遭訴

2017-03-29  16:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子酒醉搭計程車回家，因覺車資過高與運將發生糾紛，司機將陳男送至派出所，派出所曾姓員警找來陳妻付清車資，不料夫妻離開派出所後，陳男疑因不爽腳踹計程車，曾姓員警見狀認為陳男故意找運將麻煩，兩人爆發衝突，曾姓員警以膝蓋頂撞陳男腹部，造成陳男脾臟破裂等傷害，新北地檢署今依重傷害罪嫌起訴這名員警，又因其為公務員身分，建請加重其刑。

前年12月晚間，陳男因酒醉搭計程車回家，但因講不清楚目的地，司機便將他送至派出所請員警協助，曾姓員警等人於是把陳男叫醒，要他支付600元車資，但陳男只願付200元，曾姓員警只叫陳妻來付清車資。

事後陳姓夫妻與運將離開派出所，在停等紅綠燈時，陳男不爽踹了計程車一腳，隨即被陳妻拉離，曾姓員警見狀便衝出派出所，抓住陳男肩膀，質問陳男為何要踹計程車？陳男抵抗，兩人爆發肢體衝突，造成陳男脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎等傷害，其中乙狀結腸因穿孔經手術切除，陳男憤而提告。

庭訊時，曾姓員警否認犯行，供稱因對方喝醉酒，有危害他人之虞，為管束他行為才將他制伏在地，但檢方認為陳男雖有腳踹計程車，但隨即被妻子帶離，並未再走向計程車，顯無造成他人生命危害之情形，曾姓員警明知腹部是身體重要部位，卻對其攻擊，造成陳男重傷，因此今將曾姓員警起訴。

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  • 新北地檢署今依重傷害罪嫌起訴這名員警，又因其為公務員身分，建請加重其刑。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北地檢署今依重傷害罪嫌起訴這名員警，又因其為公務員身分，建請加重其刑。（資料照，記者陳慰慈攝）

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