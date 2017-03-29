恆春鎮公所與鎮代會預算大戰 居民盼設監視器抓賊無解

2017-03-29 16:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮復興路最近出現連續砸車犯，由於監視器不足造成警方偵辦困難，當地居民向鎮長盧玉棟及鎮代會主席周志仲請命，盧痛批監視器裝設及維護預算已被砍，周則回應監視器經費一定簽，但「不會同意夾帶其他無關的預算。」讓預算大戰戰火持續延燒。

恆春鎮公所與鎮代會長期不睦，去年底雙方大演互砍預算戲碼，鎮公所年度預算中，鎮代會水電費用僅編列兩萬，臨時人員的全年薪資也只編列三十萬，鎮代則將預算刪除歲入一億多、歲出兩億五千萬，恆春鎮長盧玉棟三月初出招遲發薪資，凸顯鎮代會刪減預算，如今監視器裝設再次扯上預算刪減問題。

「消防安全及各項相關硬體設備監視器等維修費，刪四十四萬元，只留一萬元。」盧玉棟拿著預算刪減明細向陳情民眾表示，鎮公所明白民眾對治安的擔憂，去年已經在山腳里增設監視器，但今年度預算無端被砍，造成後續裝設窒礙難行，治安問題開始陸續浮現，鎮代會要對民眾負責。

恆春鎮代會主席周志仲則強調，鎮代會樂於通過監視器預算，還會協助向縣府爭取，但希望鎮公所針對治安相關的監視器預算個別發文，不會接受以監視器為由，「夾帶」數千萬其他不相關預算要脅，鎮代會有責任替鎮民把關，不容許鎮公所浮濫編列。

恆春警方表示，監視器在去年莫蘭蒂等颱風接連肆虐後，目前整體妥善率僅一半左右，各單位編列預算大多只有「裝設」，希望能在維護上逐年編列，讓監視器都能發會效用，增加打擊犯罪的利器。