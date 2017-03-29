兩歲童疑喝水嗆到昏迷 警方開車急送醫保命

2017-03-29 16:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市賴姓男子28日上午11點多，與妻子袁姓女子抱著疑因喝水嗆到的2歲兒子，衝進中壢警分局大崙派出所，向值班台警員郭翼魁求助，警方趕忙開著警車，將他們送到平鎮區壢新醫院急救，還好及時送抵醫院，順利保住幼童寶貴性命。

警方說，家住觀音區大同里的賴男與妻子在家中照顧兒子喝水，疑因嗆到致呼吸不順，呈半昏迷狀態，嚇壞夫妻倆，因為擔心自己開車送兒子到醫院會太遲，趕緊抱著兒子衝到住家附近的派出所求助。

警方趕忙駕駛警車，一路鳴著警笛，將3人送往壢新醫院，經醫生治療後，賴姓幼童已經沒有大礙。

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