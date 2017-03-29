反年改癱瘓忠孝西路 一路回堵到三重

反年改團體發起「遍地開花」抗議行動，佔據各大政府機關與交通要道。（記者王藝菘攝）

2017-03-29 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議年金改革方案，大批退休警消今日發動「遍地開花」抗爭活動，在各大政府機關進行示威。但在下午時段，抗議隊伍佔據忠孝西路及鄰近道路抗議，造成交通大堵塞。

綜合媒體報導，反年改團體今早就在忠烈祠圍堵總統蔡英文，並在下午1點包圍立法院、行政院、考試院、總統官邸等政府機關抗議。

但在下午2點40分左右，抗議群眾轉往忠孝東、西路和中山南、北路十字路口，自行拿著「禁止停車」的圍欄，逆向擋住所有車輛，使得交通陷入大混亂，所有車輛動彈不得，一路回堵到三重，警方趕緊進行疏導，指引駕駛倒車或轉往其它道路。

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