淫男吃幼齒「3千只給1千」事發被判刑6月

2017-03-29 16:12

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子2年前和15歲少女「珠珠」約定以3千元援交，事後賴帳只給1千元，不料，3個月後少女被查獲賣淫，檢警清查她的接客記錄，並調閱恩客電話申請人照片供少女指認，她一眼就認出賴帳的林男。高雄地院今依與未滿16歲少女性交易罪判林男6月徒刑。

判決指出，林男104年3 月初得知15歲少女「珠珠」從事性交易之訊息及聯絡方式，以手機通訊軟體LINE及與「珠珠」聯繫，邀約共赴摩鐵性交易，但因「珠珠」當時無意接客，遂如實告知她年僅15歲等語，想讓林男打消念頭。

不料林男仍一再邀約，「珠珠」不勝其擾後答應見面交易，林男3月9日駕車到鳳山載她去摩鐵，進房後「珠珠」要求先付錢，林男只給1千元，表示「剩下的事後再給」，但完事後他竟稱身上沒錢，將「珠珠」載回碰面處後離去，事後「珠珠」透過LINE追討欠費，林男都不理，直到同年6月警方查獲「珠珠」賣淫，才循線揪出林男惡行。

林男到案時否認吃幼齒，辯稱沒見過「珠珠」，只在通訊軟體上與她聊天，全盤否認性交易，但「珠珠」證稱：「一開始在房間裡我都會先向客人收錢，原本言明代價3 千元，林男卻說他錢不夠，我說那就不要做了，後來他就先給我1 千元，表示做完再付清餘款…」、「我那次被他騙了之後，就記得他LINE上所用的圖像，我所有的客人中只有他最賴皮，吃定我不敢報警」等語。

法院採信少女證詞，認定林男就是與「珠珠」性交易卻賴帳的男子，今判他有期徒刑6月。仍可上訴。