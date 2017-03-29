趁人家游泳偷錢！ 背後刺的「文武」露餡

2017-03-29 16:15

〔記者陳薏云／新北報導〕游泳游到錢被偷光，新北市一名22歲俞姓男子，前天晚間7時許，前往永和國民運動中心游泳，30分鐘後要離開，到附近便當店吃飯，才發現錢包裡800元現鈔不翼而飛，警方調閱監視器，鎖定一名背部有刺青的男子，循線追緝中。

警方調查，一名男子疑似趁俞男下水時偷翻俞男包包，並只拿走現金，不過竊嫌半裸上身行竊，背後刺有「文 武」兩個字，辨識度極高，警方目前已鎖定這名竊嫌，將約談到案說明。