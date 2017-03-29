司改會議》落實偵查不公開 警署：兼顧人權與新聞自由
2017-03-29 16:28
〔記者邱俊福／台北報導〕針對司法改革國是會議就檢警偵辦刑案，應落實偵查不公開原則進行討論，警政署今日表示，接受各界的批評與指教，並強調，警察身為第一線的執法機關，對於人權保障、犯罪防範公益需求及媒體監督的衡平，將持續稽核檢討個案缺失，落實相關規定執行，以達到人權保障及兼顧公益需求。
警政署警政委員陳檡文昨天率刑事局等人員，出席司法改革國是會議第1小組第3次會議，就警察機關防制偵辦刑案違反偵查不公開的現行規定、具體作法、執行現況、策進作為等，與會議委員討論、說明。
警政署表示，對於「偵查不公開作業辦法」為維護被告或嫌犯的人格權，及受公平審判權利的主要目的，在偵查不公開原則下，也同時涉及媒體（第四權）監督及人民知的權利衝突，警察機關確有實務操作上的難處，但將廣納各界意見精進，強化新聞檢核機制且違失個案從嚴懲處，並落實所屬員警人權及法紀教育訓練。
警政署強調，國家人權促進與保障，除政府重視與推動、民間團體監督及社會大眾意識提升外，更需司法人員共同努力及參與，警察是刑事案被害人或犯嫌人權保障的前鋒，更是責無旁貸。
警政署指出，警察人員的升遷，為依據相關功績、年資及職務經歷辦理，刑案新聞的處理或媒體關係，並非升遷要件或考量因素，未來為落實刑案偵查不公開，已要求各警察機關應督屬執行「強化偵查卷證資料保密，減少洩漏機會」、「發布新聞應基於公共利益，不得迎合媒體報導需求」、「提供資料應適當剪輯，避免妨害相關人隱私與權益」等作為，期以兼顧人權保障與新聞自由。
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