開公車去賣場盜刷信用卡 公車司機被逮

2017-03-29 15:55

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原分局翁子派出所今天宣布逮獲1名盜刷信用卡的黃姓男子，警方調查，黃男是台中某客運的公車司機，疑似在上月底拾獲蔡姓女子不慎掉落的信用卡後，利用中場休息時間，跑到豐原的大賣場，用蔡女的信用卡購買要價32400元，當下最夯的蘋果IPHONE 7 PLUS 128G 曜石黑手機1支，得手後以28500元變賣給開通訊行的陳姓友人。原打算再盜刷第2次的他，卻因蔡女已接到銀行通知，要求停卡而無法得逞。

警方經調閱賣場監視器畫面，發現黃男穿背心、戴墨鏡及口罩規避查緝，但一頭馬尾，走出賣場後還上了1台公車後離開，十分顯眼，才發現嫌犯竟是公車司機，根據車牌及車後的名牌，循線逮人。

黃男後悔稱因為有經濟壓力，一時貪心才盜刷，希望能跟對方和解，遭警方依偽造文書罪嫌函送法辦。黃男隔日還到通訊行，以29500元贖回手機，並交還警方。

客運公司主管表示，黃男到職約3個多月，工作認真，他面談時已坦認，並當面提出離職，未來將加強員工教育。