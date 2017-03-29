捷運環狀線回填垃圾弊案 檢調大動作第二波偵查
2017-03-29 16:04
捷運「環狀線CF640區段標工程」傳出業者因覬覦土方利益，竟將挖出的土方賣給私人砂石場，再低價收購磚瓦、木材等回填。檢方今大動作發動地2度搜索。圖為捷運環狀線施工情況。（資料照，記者黃捷攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕皇昌營造公司承攬台北市政府捷運工程局100年間的「環狀線CF640區段標工程」，但包下其中餘土清運的萬業公司負責人林志創，因覬覦土方利益，竟將挖出的土方賣給私人砂石場，再低價收購磚瓦、木材等回填，涉嫌偽造文書及違反廢棄物清理法，新北地檢署今年1月發動第一波偵查，今再指揮法務部調查局新北市調查處，前往相關清運業者住居所及辦公處所共13處實施搜索，並約談呂姓清運業者等8人到案說明。
檢方接獲檢舉指稱，林志創等人為了節省清運成本，並染指土石方利益，依處理計畫應將廢土運往新竹土資場處理，卻載往無廢棄物處理許可文件、桃園一帶的私人砂石場內傾倒，不僅如此，還把磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等一般事業廢棄物，佯裝為土石方，載回捷運環狀線工地進行回填，涉犯刑法偽造文書及廢棄物清理法等相關規定。
新北地檢署今年1月23日指揮新北市調查處，及環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往皇昌營造捷運環狀線工務所、萬業公司及相關涉嫌人住居所共14處搜索，傳訊林男等17人到案，訊後法院裁定林男50萬元交保。
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