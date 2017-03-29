愛逮丸港女家當掉光光 暖警完成不可能的任務

2017-03-29 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕葉姓香港籍女子獨自來台自助旅行，未料有精神疾病的她狀況時好時壞，不僅未入住友人代訂飯店還與丈夫失聯，連隨身家當都掉光光，警方幾經波折終於以通訊軟體聯絡上葉女丈夫，並幫葉女找回行李、護照、手機後訂好航班協助返港，讓葉女丈夫好感動到台中市警局留言表達感謝之意。

警方指出，葉女一個月前自行停藥，日前從清泉崗機場入境後直接搭計程車入住旅館，疑因水土不服精神疾病發作，深夜僅穿著單薄的衣著獨自在台灣大道上閒晃，有民眾見狀直覺有異報案，第二分局文正派出所警員顏彬栓、鍾弘光獲報後將葉女帶返所了解原委。

只是葉女身上沒有任何物品，更不記得下榻飯店連手機都遺失，僅知道自己及丈夫名字，要幫葉女找到遺失物品及家屬實是高難度，情況一度陷入膠著，但警方不放棄一一列出市區旅館逐一詢問，果在南屯區一家摩鐵找到線索。

櫃檯表示有一名女房客行李還放在房內且已過了退房時間，警方隨即帶同葉女到摩鐵確認，並找回葉女遺失被民眾撿到南屯派出所的護照，鍾員同時透過手機微信通訊軟體搜索到葉女丈夫羅男，羅男表示妻子很喜愛台灣，搭機到台後即失聯，連友人代訂飯店都未入住，讓他與親友都非常擔心。

警方隨即致電航空公司協助更改班機並驅車護送葉女到清泉岡機場搭機返港，還意外在清泉崗派出所尋獲葉女手機，讓葉女遺失物品一一找回，結束這段跨國尋親之旅，羅男非常感動鍾員等人的用心，特地到台中市警局留言表達感謝之意。