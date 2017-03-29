開吊車翻覆 惡老闆要求司機做5年白工賠償

2017-03-29 15:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市沈姓吊車司機104年9月開吊車吊掛汙水廠設備時發生意外，造成吊車翻覆、工程鋼構損壞，修車費與賠償等財物損失達2百多萬元，被吊車公司陳姓負責人夫婦要求得在公司工作5年，用薪資抵償損失。

沈男認為雇主的要求不合理，做了4個月後辭職，陳姓負責人夫婦約他到公司協商，但沈男堅持去職，引起陳姓夫婦不滿，夥同當時在場的5名不明身分人士對他拳打腳踢，逼他簽下200萬本票與小客車轉讓書才放人。

沈姓司機事後報警究辦，桃園地檢署調查後，今依傷害、強制等罪嫌，將陳姓負責人夫婦起訴。