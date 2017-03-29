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新店民宅竄火 1女子命危送醫

2017-03-29  15:32

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，新北市新店區中正路663巷內一處公寓4樓突然竄火，警消獲報後前往救援，在屋內發現31歲的岳姓女子倒臥在地上，已無呼吸心跳，目前緊急將其送往慈濟醫院救治。

據了解，岳女被發現時頭在床底下，身體露在外側，且左手腕疑似有割腕痕跡，據醫院初步診斷，割腕痕跡是陳舊性傷口，並非新傷口，另該處為出租式套房，房內燃燒衣櫃約2坪，目前警消已到現場拉起封鎖線調查，詳細起火原因仍待釐清。

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  • 屋內家具都被燻黑。（記者陳薏云翻攝）

    屋內家具都被燻黑。（記者陳薏云翻攝）

  • 大樓外觀。（記者陳薏云攝）

    大樓外觀。（記者陳薏云攝）

  • 屋內家具都被燻黑。（記者陳薏云翻攝）

    屋內家具都被燻黑。（記者陳薏云翻攝）

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