爭奪商旅經營權 兩派人馬鬥毆互砍5人受傷
2017-03-29 17:00
救護人員包紮傷者。（記者王冠仁翻攝）
首次上稿 15:27
更新時間 17:00
〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午2點半左右，位在台北市廣州街上的艋舺商旅，驚傳互砍械鬥事件。混亂中共有5名男子受傷，1人右手受刀傷大量出血，被送往馬偕醫院救治，另2人頭部分受刀傷與創傷，被送往台大醫院救治，另2人則是背部刀傷被送往國泰醫院。
警方調查，這起互砍事件疑似是因為艋舺商旅的前任經營團隊，與現任經營者為了爭奪經營權起糾紛，今天下午相約在商旅談判，未料雙方一言不合大打出手，在商旅大廳上演全武行，頓時刀棍齊飛，導致雙方共5人受傷。
目擊者說，當雙方約有近20名人馬互相叫罵毆打，「驚死人！」警方說，目前傷者仍在醫院救治，將待他們包紮穩定後，進一步釐清案發經過，同時追查參與鬥毆但落跑的涉案人士。
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