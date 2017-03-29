| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》印度超級賽周天成領銜 台將開紅盤 終結連2升 新台幣重貶1.15角 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

爭奪商旅經營權 兩派人馬鬥毆互砍5人受傷

救護人員包紮傷者。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-29  17:00

首次上稿 15:27
更新時間 17:00

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午2點半左右，位在台北市廣州街上的艋舺商旅，驚傳互砍械鬥事件。混亂中共有5名男子受傷，1人右手受刀傷大量出血，被送往馬偕醫院救治，另2人頭部分受刀傷與創傷，被送往台大醫院救治，另2人則是背部刀傷被送往國泰醫院。

警方調查，這起互砍事件疑似是因為艋舺商旅的前任經營團隊，與現任經營者為了爭奪經營權起糾紛，今天下午相約在商旅談判，未料雙方一言不合大打出手，在商旅大廳上演全武行，頓時刀棍齊飛，導致雙方共5人受傷。

目擊者說，當雙方約有近20名人馬互相叫罵毆打，「驚死人！」警方說，目前傷者仍在醫院救治，將待他們包紮穩定後，進一步釐清案發經過，同時追查參與鬥毆但落跑的涉案人士。

廣告
  • 警方趕往處理。（記者王冠仁翻攝）

    警方趕往處理。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 持刀互砍 砍傷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：爭奪商旅經營權 兩派人馬鬥毆互砍5人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.