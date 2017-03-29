豆漿下藥迷昏大學生拍裸照、勒索母親 惡男被訴

2017-03-29 15:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台中市33歲沈姓男子於103年11月2日凌晨，涉嫌買了豆漿摻下安眠藥，假意請認識的男大生吃宵夜，男大生喝了豆漿後昏迷，被沈男以手機拍下裸照，並用Line傳訊息給被害人母親稱：「你兒子欠錢不還、給妳2個帳號各轉3萬元進去」、「不是開玩笑、後果自行負責」等，還傳了男大生的裸照與銀行帳號，威脅男大生母親匯錢。

還好男大生母親只讀不回，沒有威脅，沈男於是走男大生身上的現款、身分證與學生證金融卡等，案經桃園地檢署偵辦發現沈男另涉偷竊友人的黃金首飾並盜領存款，檢察官今天偵結依強盜等罪嫌將他起訴。