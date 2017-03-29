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八仙樂園獲不起訴仍挨告 律師團提5點駁斥

2015年八仙樂園彩色派對塵爆案，造成慘重傷亡。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-29  15:27

［記者黃捷／台北報導］八仙塵爆意外造成499人死傷，僅活動主辦人呂忠吉遭依業務過失致死、業務過失重傷害、業務過失傷害罪起訴，98名被害人委託消基會律師吳榮達，依消費者保護法、民法侵權行為另提民事訴訟，對象包括不起訴的八仙樂園負責人陳柏廷等4人，八仙律師團開庭則提出5大點，駁斥原告無法證明八仙與被害者受傷有關聯。

「Color Play Asia—彩色派對」主辦人呂忠吉因未盡管理職責，導致塵爆意外，遭士林地檢署起訴，八仙樂園雖出租場地給活動使用，但因塵爆原因是高溫燈具吸入彩色粉塵引燃，與場地無關，八仙樂園陳柏廷等人均獲不起訴，全案經高檢署發回，目前仍在偵辦中。

八仙律師團指出，第一，原告未具體指出八仙與玩色創意的合作關係；第二，八仙與被害人間並無消費關係；第三，八仙出租的場地，與彩色派對活動本身並無共同性；第四，八仙對被害人並無加害行為；第五，原告未舉證八仙出租場地行為，與塵爆發生有因果關係。

律師團雖認為本起民事訴訟中，八仙並不適用消費者保護法、民法侵權行為，不應負擔後續賠償，但仍尊重消基會提告，相信法院會公平審理。

其中，律師曾益盛表示，八仙遭新北市府勒令停業，台北高等行政法院雖已判決撤銷，但因前年底資遣百名員工，園區電纜也遭破壞竊取，維修估計得花5000萬，資產又被假扣押，很難恢復營業。

他說，八仙事發後成立關懷基金，直至去年底，12項關懷行動中已發放1億6000萬餘元慰問金，目前仍持續進行，只要被害人或家屬有需要，都可申請，「我們認為現在最重要的，是希望被害人都能走出傷痛。」

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