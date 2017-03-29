渾然忘我！男子抓寶抓到掉海裡

2017-03-29 15:11

〔記者蘇福男／茄萣報導〕高雄茄萣情人碼頭抓寶熱持續發燒，35歲吳姓男子抓寶抓到「渾然忘我」，竟然一腳踩空摔落海面，所幸警方及時救援，才免於淪為波臣！

這起意外發生在昨晚8點多，吳男在情人碼頭邊走邊抓寶，由於過於入迷、渾然忘我，竟沒注意到前方是海邊，一腳踩空就掉落海裡。

警方接獲民眾報案，湖內警分局茄萣分駐所警員花瑜妙、林濰濬立即趕往救援，但由於情人碼頭公園面積太大，報案民眾無法完整陳述落海處，警方於是用警用巡邏車搭載報案人直奔案發地點，但抵達港邊後，又因車輛無法駛入，員警只好下車一路奔跑至落海處。

當時吳男全身發抖，在海面緊抓著岸邊浮標待救，林員見狀，奮不顧身伸手讓吳男抓住，並一把將他拉上岸，及時解除危機。