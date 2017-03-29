最狂慶生趴？ 轎車遭「內褲套頭」

2017-03-29 14:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕最狂慶生趴？一輛白色轎車停在新竹市區路邊停車格，疑似慶生遭人惡整，整輛車遭「包裝、美容」，擋風玻璃、車牌被鋪滿各式內褲、絲襪，引擎蓋上還有蛋糕，由於模樣實在太滑稽，被民眾拍下po網，引發熱議，連巡邏警方都停下腳步查看。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」po文，指「停在停車格！沒亂停，也會被惡整！相信熟人所為！連波麗士大人都笑了」，還附上該輛轎車的「慘狀」，照片中還有一名員警在察看車輛。

只見這輛白色轎車停在新竹市英明街郵局附近的停車格，疑似遭人惡搞，擋風玻璃上鋪滿多件白色內褲與氣球，後視鏡與鯊魚天線則被肉色絲襪套住，引擎蓋上還擺上一個生日蛋糕，突兀模樣吸引不少路過民眾的目光。

這則PO文引發網友熱議，短時間按讚數就破百，不少網友回應「 應該是慶生吧哈哈哈」、「 這車停在那有至少有三天沒移走了...每天早上經過都還在」、「剛剛看到朋友的FB 昨晚慶生 ... 現在應該是壽星跟他的朋友都酒醉了 ... 沒來的（得）及收拾。」

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