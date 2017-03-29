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南方澳大火 民眾：簡直像火山爆發

蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳。（記者簡惠茹攝）

2017-03-29  14:35

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳，山頭不斷冒出濃煙，住在跨海大橋另一端的民眾驚呼，簡直就像火山爆發。玻璃纖維燃燒後的惡臭連羅東居民都聞到。

蘇澳鎮南方澳漁港附近一家造船廠，在地經營十多年，今天中午突然發生大火，灰黑色的濃煙不斷竄起，繞過整個山頭，籠罩整個南方澳漁港。

起火的工廠被濃煙吞噬，燃燒200多平方公尺，大約三層樓的高度，宜蘭縣政府消防局12點左右接獲報案，出動消防人員加上義警共出動將近百人，經過1個多小時將火勢控制。

老闆娘白女表示，中午12點多，大家正在工廠一樓吃飯，突然往上看到二樓冒出火光，大家拿起滅火器搶救，可是眼看火勢不斷蔓延，趕緊和丈夫兒子逃出，兒子也趕快叫附近鄰居離開。

現場除了濃煙密佈，不斷傳出臭味，由於今天連羅東的居民都聞到臭味而向環保局反應，老闆娘心有餘悸表示，二樓有放置建造海釣船的材料，因此有許多木材，玻璃纖維，樹脂等等，一樓則有剛開始建造的海釣船，老闆則攤坐在一旁，不斷搖頭嘆息，他說，一艘海釣船造價兩三千萬元，都毀了。

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  • 蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳。（記者簡惠茹攝）

    蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳。（記者簡惠茹攝）

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