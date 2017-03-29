南方澳大火 民眾：簡直像火山爆發
2017-03-29 14:35
蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇澳鎮一處造船廠今天中午發生火警，濃煙密佈南方澳，山頭不斷冒出濃煙，住在跨海大橋另一端的民眾驚呼，簡直就像火山爆發。玻璃纖維燃燒後的惡臭連羅東居民都聞到。
蘇澳鎮南方澳漁港附近一家造船廠，在地經營十多年，今天中午突然發生大火，灰黑色的濃煙不斷竄起，繞過整個山頭，籠罩整個南方澳漁港。
起火的工廠被濃煙吞噬，燃燒200多平方公尺，大約三層樓的高度，宜蘭縣政府消防局12點左右接獲報案，出動消防人員加上義警共出動將近百人，經過1個多小時將火勢控制。
老闆娘白女表示，中午12點多，大家正在工廠一樓吃飯，突然往上看到二樓冒出火光，大家拿起滅火器搶救，可是眼看火勢不斷蔓延，趕緊和丈夫兒子逃出，兒子也趕快叫附近鄰居離開。
現場除了濃煙密佈，不斷傳出臭味，由於今天連羅東的居民都聞到臭味而向環保局反應，老闆娘心有餘悸表示，二樓有放置建造海釣船的材料，因此有許多木材，玻璃纖維，樹脂等等，一樓則有剛開始建造的海釣船，老闆則攤坐在一旁，不斷搖頭嘆息，他說，一艘海釣船造價兩三千萬元，都毀了。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 王道銀行︰5年拚第一大網銀
- 高雄》高架輕軌擋大樓 觀海變看鐵軌
- 交通部同意補助中市屯區捷運可行性評估
- 帝爺公慶生 受天宮送限量福袋
- 吸志願役士兵 國防部送潮T
- NBA》林書豪11分7助攻全能數據 籃網仍不敵76人
- 脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 反建殯儀館 埔里蜈蚣里民公所抗議
- 森進一露嫩手催票 張秀卿搶結親家
- 工鬥訴求：年金至少補到基本工資
- 棒球》台灣世界排名樂勝中南美 日本球迷這樣分析
- 正瀚上市案再觸礁 恐退件收場
- 直播鹹濕影片 女神「愛撫你」對話曝光！
- NBA》不畏懼211公分長人 林書豪切入超犀利（影音）
- 黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園
- 基隆月眉路意外 逾2億工程全面清查
- 329年改抗議 李來希轟都是針對公務人員
- 竹東柯湖金山便橋封 居民自力修
- 廣達去年獲利創十年低 早盤重挫摜破季線
- 日官房長官︰台灣是很重要的夥伴
- 兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Penghu officials warn over illegal Blue Cave tours
- 李沛旭融化小薰 臭臉王被虧「春天來了」
- 台南古城節 叫賣聲找回老文化
- 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
- SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天
- NBA》白邊補進關鍵球 助熱火險勝活塞（影音）
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 睡蓮主題館是違規農舍 宜縣開罰
- 赴竹縣座談 詹啟賢︰國民黨需要不一樣的領導人
- 毒性低？ 林聰賢：引進氟派瑞讓舊農藥退場
- 廢除歐巴馬氣候政策 川普簽行政命令
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 弟弟和李婉鈺傳緋聞 吳志揚：那是他的事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南方澳大火 民眾：簡直像火山爆發
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分