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恐怖情人不願分手 恐嚇前女友「死也不會放過妳」

2017-03-29  14:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名史姓男子不滿謝姓前女友分手後再也不理他，竟多次傳送恐嚇簡訊，警告前女友「死也不會放過妳」，謝女嚇得報警提告，史男一審被判徒刑3月，可易科罰金， 但他不服再提上訴，二審仍判他有罪，但改為緩刑1年。

判決指出，104年10月間，史男（37歲）和謝姓女友分手後，仍想維持朋友關係，他先邀謝女逛百貨公司遭拒，想歸還女友放在他家的鞋子也不得其門而入，史男氣結，竟透過手機簡訊的方式，傳送「我去抓妳出來」、「我死也不會放過妳」、「妳繼續設定電話不接沒關係啊！不要等我殺過去的時候才再哀爸叫母的！我這輩子都不會放過妳！！！！！」

謝女看到簡訊後相當害怕，在親友的建議下報警求助，檢方依恐嚇罪起訴史男後，一審判史男徒刑3月，可易科罰金；史男不服再提上訴，橋頭地院審理時，謝女說，只要不順史男的意，他就會來她家裡鬧，害她沒工作等。

且事情已經過了1年多，謝女只想趕快回復平靜生活，合議庭法院也認為，經過此次教訓，相信史男已無再犯之虞，因此改判他緩刑1年，且須服80小時勞務，還要接受3場法治教育，更不能再騷擾前女友，全案定讞。

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