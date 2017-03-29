警救受困駕駛 竟是通緝犯

2017-03-29 14:14

［記者黃旭磊／高雄報導］警到防火巷內救援受困駕駛，意外逮獲通緝犯。

左營警分局文自所副所長呂榮林表示，馬嫌（23歲，毒品，公共危險） 於26日上午6點許駕乘自小客駛進華夏路586巷尾，因防火巷寬度不到2米，車身前後挪動發出巨響，動彈不得，鄰居見狀報案，警動用拖車綁繩索拖離，查驗身份時發現馬嫌因妨害公務，遭台北地檢署發佈通緝。

警於副駕駛座查獲摻有K他命之七星香菸（計0.7公克）1包，馬嫌供稱於本（3）月上旬向苓雅區夜店男子購買，落網前借住榮德路友人處，因吸入K他命香菸「茫了」，誤將車輛開進防火巷。

警查出馬嫌於本（3）月17日遭發佈通緝，馬嫌對此大聲辯稱「案子獲不起訴」，警拆穿謊言，並採驗尿液，將馬嫌解送北檢歸案，並另案調查毒品刑責及來源。

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