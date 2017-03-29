五月天歌曲留白挨告 怪獸出庭粉絲笑翻「見偶像新招？」

五月天今天將重返大安森林公園開唱，剛好士林地檢署在今天也宣布五月天不起訴。（圖由相信音樂提供）

2017-03-29 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕樂團五月天去年成軍19年，發行專輯《自傳》，其中第14首歌《What's Your Story》刻意「留白」，卻被50多歲的潘姓歌迷誤會成產品瑕疵，控告成員詐欺，經調查後，士林地檢署認為罪證不足不起訴；消息曝光後，引起粉絲熱議，還有人笑說，「是親見偶像的一種方法嗎？」

潘姓歌迷提告說，他花錢買專輯有14首歌曲，但聽到第14首時完全沒有聲音，認為五月天詐騙，對成員5人、以及相信音樂國際股份有限公司的董事長提告。

檢方在傳訊時，潘姓歌迷沒有出庭，不過，成員怪獸有到場應訊說明，指出歌曲是刻意「留白」，盼讓歌迷沉澱內心，在這段空白裡想想自己的「Story」。

新聞曝光後，也引起粉絲熱烈討論，「這也能吉，哈哈哈」、「怪獸還出庭是什麼啦哈哈哈好鬧喔」、「快笑死了哈哈哈」、「原本告五月天可以跟老大近距離面對面（筆記）」、「想看本人？XD」、「五月天從今天起傳票接不完了」、「根本想釣團員 XD 廢到笑XD」、「想和五月天共處密室的新招？」