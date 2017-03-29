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女研究生車禍重傷 師生集氣集資相助

2017-03-29  14:12

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕中正大學化工所林姓女同學，日前騎機車上學途中，發生自撞事故，造成顏面顱骨骨折、顱內出血及右眼失明，化工所師生昨天發起「愛的力量—募款活動」，一方面集氣希望幫助林同學早日康復，另方面給予經濟弱勢的林媽媽一些奧援。

化工所學會指出，林同學是在這個月13日騎車上學行經大學路時撞擊電線桿，造成臉骨、頭骨粉碎性骨折、顱內出血、右眼失明，目前雖已恢復意識，但未來必須進行頭蓋骨、臉部重建手術，以及術後復健治療也要好幾年時間，初估需自付醫療費用高達數百萬元。

由於林同學為單親家庭長女，還有三位弟妹在學，林媽媽的經濟負擔原本就相當沈重，現在屋漏偏逢連夜雨，學會同學們才決定在校內發起「愛的力量—募款活動」，活動期間為3月28日至4月29日，希望能協助林同學度過難關。

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