高中生網購「斑馬鞋」被指責 背後有洋蔥...
2017-03-29 14:08
〔記者許國楨／台中報導〕王姓高中生見家中經濟陷入困境，貼心的他想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入，揪團集資向專門代購球鞋的商家購買，還說服母親借錢當作基金，未料鞋子缺貨遭同學指責，母親見兒子心情沮喪，向警方求援與賣家協商後順利退款，王母高興的留下字條向員警致謝。
王母上週五下午跑到第六分局協和派出所，向值班員警表示，兒子與人發生網路消費糾紛，但她對法律規定不甚了解，才趕緊來派出所求助，警員陳照園進一步了解，原來是就讀高中的王姓少年雙親都在工廠上班，最近父親因身體健康狀況不佳，僅剩母親工作維持家計。
少年不忍家中經濟陷入困境，貼心的他想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入，與同學集資8萬元，以1雙8000元價格，向專門代購球鞋的網路商家購買10雙後，打算再以每雙約2萬元的價格售出賺取差價。
由於該商家網路信用良好，少年自信不會受騙，還說服母親借錢8000元當作基金，沒想到付款後一星期卻遲遲未收到球鞋，雖多次與對方聯絡，但商家表示因球鞋缺貨，無法確定何時可以寄出，導致少年在學校備受同學指責、投以異樣眼光，心情沮喪。
陳員得知原委後，多次協助聯絡商家，最後幫助雙方達成協議，讓少年收回退款還給同學，陳員同時提醒少年，從事網路交易應多加注意，少年母親得知結果後，前天高興的跑到派出所要致謝，但因陳員正巧休假，王母留下字條並打電話表達謝意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 王道銀行︰5年拚第一大網銀
- 高雄》高架輕軌擋大樓 觀海變看鐵軌
- 交通部同意補助中市屯區捷運可行性評估
- 帝爺公慶生 受天宮送限量福袋
- 吸志願役士兵 國防部送潮T
- NBA》林書豪11分7助攻全能數據 籃網仍不敵76人
- 脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 反建殯儀館 埔里蜈蚣里民公所抗議
- 森進一露嫩手催票 張秀卿搶結親家
- 工鬥訴求：年金至少補到基本工資
- 棒球》台灣世界排名樂勝中南美 日本球迷這樣分析
- 正瀚上市案再觸礁 恐退件收場
- 直播鹹濕影片 女神「愛撫你」對話曝光！
- NBA》不畏懼211公分長人 林書豪切入超犀利（影音）
- 黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園
- 基隆月眉路意外 逾2億工程全面清查
- 329年改抗議 李來希轟都是針對公務人員
- 竹東柯湖金山便橋封 居民自力修
- 廣達去年獲利創十年低 早盤重挫摜破季線
- 日官房長官︰台灣是很重要的夥伴
- 兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Penghu officials warn over illegal Blue Cave tours
- 李沛旭融化小薰 臭臉王被虧「春天來了」
- 台南古城節 叫賣聲找回老文化
- 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
- SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天
- NBA》白邊補進關鍵球 助熱火險勝活塞（影音）
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 睡蓮主題館是違規農舍 宜縣開罰
- 赴竹縣座談 詹啟賢︰國民黨需要不一樣的領導人
- 毒性低？ 林聰賢：引進氟派瑞讓舊農藥退場
- 廢除歐巴馬氣候政策 川普簽行政命令
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 弟弟和李婉鈺傳緋聞 吳志揚：那是他的事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高中生網購「斑馬鞋」被指責 背後有洋蔥...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分