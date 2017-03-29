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高中生網購「斑馬鞋」被指責 背後有洋蔥...

2017-03-29  14:08

〔記者許國楨／台中報導〕王姓高中生見家中經濟陷入困境，貼心的他想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入，揪團集資向專門代購球鞋的商家購買，還說服母親借錢當作基金，未料鞋子缺貨遭同學指責，母親見兒子心情沮喪，向警方求援與賣家協商後順利退款，王母高興的留下字條向員警致謝。

王母上週五下午跑到第六分局協和派出所，向值班員警表示，兒子與人發生網路消費糾紛，但她對法律規定不甚了解，才趕緊來派出所求助，警員陳照園進一步了解，原來是就讀高中的王姓少年雙親都在工廠上班，最近父親因身體健康狀況不佳，僅剩母親工作維持家計。

少年不忍家中經濟陷入困境，貼心的他想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入，與同學集資8萬元，以1雙8000元價格，向專門代購球鞋的網路商家購買10雙後，打算再以每雙約2萬元的價格售出賺取差價。

由於該商家網路信用良好，少年自信不會受騙，還說服母親借錢8000元當作基金，沒想到付款後一星期卻遲遲未收到球鞋，雖多次與對方聯絡，但商家表示因球鞋缺貨，無法確定何時可以寄出，導致少年在學校備受同學指責、投以異樣眼光，心情沮喪。

陳員得知原委後，多次協助聯絡商家，最後幫助雙方達成協議，讓少年收回退款還給同學，陳員同時提醒少年，從事網路交易應多加注意，少年母親得知結果後，前天高興的跑到派出所要致謝，但因陳員正巧休假，王母留下字條並打電話表達謝意。

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  • 少年想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入。（記者許國楨翻攝）

    少年想透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入。（記者許國楨翻攝）

  • 王母到派出所留下字條向陳員表達道謝之意。（記者許國楨翻攝）

    王母到派出所留下字條向陳員表達道謝之意。（記者許國楨翻攝）

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