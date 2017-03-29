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第14首歌刻意留白19秒卻挨告 五月天不起訴

五月天「RE : LIVE -Just Rock It 2016最終章自傳復刻版」演唱會。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-03-29  14:03

［記者黃捷／台北報導］知名樂團五月天去年成軍19年，發行專輯《自傳》，其中第14首歌《What's Your Story》刻意「留白」，卻被50多歲的潘姓歌迷誤會成產品瑕疵，遭控告詐欺，但經士林地檢署調查，確認這首空白的歌曲是經過設計的特別企劃，認定罪證不足，今處分不起訴。

歌迷提告指出，他花了442元購買專輯，目錄明白標示有14首歌曲，但聽到第14首時完全沒有聲音，因此認為五月天詐騙，提告對向包括6名團員陳信宏（阿信）、溫尚翊（怪獸）、石錦航（石頭）、蔡昇晏（瑪莎）、劉浩明（冠佑），以及相信音樂國際股份有限公司的董事長。

怪獸應訊時表示，第14首歌《What's Your Story》是刻意「留白」，時間長剛好是19秒，與成軍19週年相呼應，希望歌迷沉澱內心，在這段空白裡想想自己的「Story」。

《自傳》留白19秒挨告，五月天等不起訴。圖為五月天主唱阿信（左）。（相信音樂提供）

五月天團員全挨告。（記者黃捷攝）

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