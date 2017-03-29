因病多次服藥尋短 男子墜樓重傷命危

2017-03-29 13:40

〔記者余衡／新北報導〕67歲林姓男子，今天清晨7點多被人發現全身是血倒臥新北市土城區慶安街，警、消人員獲報前往救援，立刻將他抬上擔架送醫，由於他墜落時疑撞擊路旁停放的機車，導致多處骨折及嚴重內出血，目前仍然重傷命危。

警方調查，林男疑從住處4樓墜下，家人指其有憂鬱症病史，曾多次服藥自殺但近日並無異狀，現場並未找到遺書，但經鑑識人員採證已初步排除外力介入，詳細墜樓原因還有待調查。

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