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八仙塵爆第二波民事訴訟 再求償26億元

2017-03-29  13:34

［記者黃捷／台北報導］八仙塵爆意外造成499人死傷，其中98名受害者委託律師游開雄，對八仙樂園、玩色創意及瑞博國際提起民事訴訟，總計求償26億餘元，由於去年1月有432名受害者及家屬委由法律扶助基金會提起附帶民事求償210億元，其中有部分受害者重疊，有重複起訴疑慮，游表示統整雙方人數後，希望能併為1案審理。

士林地檢署偵辦八仙塵爆案，目前僅起訴活動主辦人呂忠吉1人，附帶民事賠償雖可免繳裁判費，但對象僅限於遭起訴對象，法扶去年只向呂忠吉及其負責的玩色創意、瑞博國際提告；游開雄提告求償對象則是包括八仙樂園負責人陳柏廷等4人、器材包商周宏瑋等2人、噴灑手沈浩然及盧建佑。

八仙塵爆發生於2015年6月27日，士檢只起訴呂忠吉1人，其他被告經不起訴處分後，又經高檢署發回，目前尚未偵結，但案發至今即將屆滿2年，游開雄正積極與法扶方面聯繫，要趕在今年6月26日前追加至本案，否則一過民事追溯期，呂忠吉又負擔不起所有賠償，許多被害者很可能會求償無門。

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  • 消基會律師吳榮達說明處理進度。（記者黃捷攝）

    消基會律師吳榮達說明處理進度。（記者黃捷攝）

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