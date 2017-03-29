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大蒜量少價高頻遭竊 雲林啟動警力護大蒜

雲林縣長李進勇率6個警分局長站出來，宣誓全力協助農民守護農作。（記者詹士弘攝）

2017-03-29  13:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕大蒜進入產季，因減產3到4成，價格攀高，頻傳竊案，雲林縣長李進勇展現護農決定，今天警察局長許錫榮及縣內斗六、斗南、虎尾、西螺、北港、台西6位分局長一起站出來，啟動護農專案，全力協助農民守護農作。

李進勇表示，雲林縣是農業大縣，為了協助農民守護辛苦耕作成果，警方每年都會針對農作物特性及收成季節，規劃「護花生」、「護香蕉」、「護蒜」、「護筍」、「護柚」等農產品專案防竊巡邏專線；28日台西警分局就破獲2件共94台斤竊蒜案。

李進勇以近日收成的蒜頭為例，因受天候影響，大蒜結球較小，重量下跌，產量明顯減少3至4成，雖價格看好，卻成為宵小覬覦的對象；因此，縣府啟動護農專案，動員縣內6個分局的同仁，加強轄內蒜頭農地的巡邏，並指導農民提高自我防護能力，全力協助蒜農守護心血，希望延續前3年「護文旦」零失竊的佳績，讓蒜農們的付出能在市場上得到應有的回報。

縣警局也祭出「整體推動農業治安策略」，運用季節性作物規劃專線巡邏、村里廣播器提醒農民防竊、約制監控高再犯治安顧慮人口、社區巡守隊協助巡守，雲眼專案增設「整合性e化勤指作業系統─路口錄影監視器案」等等具體防竊措施，以有限的警力結合民間資源並運用高科技產品，盼讓宵小卻步以維護農民心血。

雲林縣護農專案去年偵破農產品竊盜案共87件，今年元月至今也破獲農產品竊盜案27件。

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  • 今年蒜頭結球較小，減產三到四成。（記者詹士弘攝）

    今年蒜頭結球較小，減產三到四成。（記者詹士弘攝）

  • 大蒜進入採收季節，因價格上揚，頻傳竊案。（記者詹士弘攝）

    大蒜進入採收季節，因價格上揚，頻傳竊案。（記者詹士弘攝）

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