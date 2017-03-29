蘇澳工廠大火 濃煙密布急搶救

蘇澳一間造船工廠發生大火。（民眾提供）

2017-03-29 13:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇澳鎮造船路一間造船工廠，中午約12點，發生火警，現場火勢猛烈，濃煙密布，宜縣消防局獲報後，立即派遣南方澳分隊、蘇澳分隊、馬賽分隊及特種分隊救災人車前往搶救，目前無人受困，起火原因則仍待清查。

蘇澳鎮造船路一間造船廠，中午時分傳出火警，現場濃煙密布，火勢非常猛烈，工廠屋頂幾乎被火焰吞噬，附近居民紛紛遠離，消防局獲報後立即趕往搶救，初步了解無人受困，詳細起火原因仍待調查。