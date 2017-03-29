人體載浮載沉... 光復橋下驚見紅衣男浮屍

2017-03-29 13:16

〔記者余衡／新北報導〕新北市消防局今天上午11點多獲報，指在連接新北市板橋及台北市萬華的光復橋下，疑似有一具人體在河面飄浮，消防局派出人員船艇到場，撈起身著紅色上衣及深色褲子的男性浮屍，由於男子已死亡多時、全身浮腫難以辨識身分，加上身上並未找到任何證件，詳細身分及落水原因還待警方釐清。