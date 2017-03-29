疑內輪差釀禍 婦人遭公車壓碎腿骨
2017-03-29 13:11
〔記者余衡／新北報導〕42歲蘇姓婦人今天早上通過新北市板橋區站前路、新府路口時，遭一輛正要右轉的307路公車擦撞，蘇婦人右小腿遭車輪輾壓骨折當場倒地不起，駕駛楊姓司機及時發現踩煞車差點輾過，民眾見狀立刻向119報案。
蘇婦經送醫後目前生命跡象穩定，但右小腿有粉碎性骨折，楊男經酒測後數值為0，研判可能是內輪差導致整起車禍，詳細事發過程還待警方釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了
- 鼓山驚傳深夜民宅火警 住戶怒罵三字經
- 大蒜量少價高頻遭竊 雲林啟動警力護大蒜
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 〈婚姻研究院〉把人與問題分開 自然有解
- SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天
- 〈Let’s talk〉媽媽與前女友熟絡 現任女友吃醋抱怨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Control Yuan queries party assets law
- 清明節必吃 南北潤餅原來大不同...
- 中華郵政也重傷 前2月虧25.7億
- 醫師建議》胰腎同時移植 改優先分配制
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 邵族辦祭儀 日月潭4/1上午禁航
- 微思客》《月光下的藍色男孩》：黑人版的《斷背山》
- 土壤液化受災戶修宅 灌漿數量「看攏無」
- 民調：國民黨魁選舉 洪、吳、郝名列前三
- 自由廣場》冷合景氣●薩德驚奇
- 東港污水道 首標明年5月完工
- 台南古城節 叫賣聲找回老文化
- 打對折？ 台灣麥當勞50.9億賣了
- 看待國軍新戰略 黃煌雄：最終還是要「有效嚇阻」
- 愛水節水 週五闖關送禮物
- 機捷看球初體驗／穿球衣搭同班車 感覺很棒
- 銳普案更三審逆轉 吳乃仁妻舅改無罪
- （影音）華碩機器人Zenbo衝刺大量生產 超萌實測
- 台南宣傳「活力333」 健康好簡單
- 4/28日起 高鐵北上首班車將提早至6點發車
- 供應吃緊 外資看好上銀今年營運
- 蘇格蘭議會挺獨立公投 英國政府說不
- 警消上街 政院：年改法案最後由立院決定
- 別管脫歐來賞腿 英媒意淫首相挨批
- 立委考察台中機場 洪慈庸：希望北部運量移中部
- NBA》白邊補進關鍵球 助熱火險勝活塞（影音）
- 南沙軍事設施完工 中國戰機可橫行南海
- 首屆南加台灣生技研討會拉荷雅舉行
- 繼美國之後 英國也發現新油田約10億桶存量
- 玉山銀Apple pay 提供10％現金回饋
- 自由開講》找回民眾對司法的信賴
- 大劉身價4千億 曾住院住到向幫傭借錢
- 高雄》中華路「整容」 4月6至30日重鋪
- 沙灘練滑雪 新化高工林昱廷特奧摘金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑內輪差釀禍 婦人遭公車壓碎腿骨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分