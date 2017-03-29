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疑內輪差釀禍 婦人遭公車壓碎腿骨

2017-03-29  13:11

〔記者余衡／新北報導〕42歲蘇姓婦人今天早上通過新北市板橋區站前路、新府路口時，遭一輛正要右轉的307路公車擦撞，蘇婦人右小腿遭車輪輾壓骨折當場倒地不起，駕駛楊姓司機及時發現踩煞車差點輾過，民眾見狀立刻向119報案。

蘇婦經送醫後目前生命跡象穩定，但右小腿有粉碎性骨折，楊男經酒測後數值為0，研判可能是內輪差導致整起車禍，詳細事發過程還待警方釐清。

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  • 救護人員救援蘇婦。（記者余衡翻攝）

    救護人員救援蘇婦。（記者余衡翻攝）

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