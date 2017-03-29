倒車變爆衝 劉政鴻妹駕車撞市場

苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅，金早疑似倒車不慎失控衝撞市場雜貨店。（記者許展溢翻攝）

2017-03-29 12:37

［記者許展溢／苗栗報導］後龍鎮新港菜市場今天上午發生一起紅色轎車衝進雜貨店意外，肇事駕駛劉宛梅是苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹，她疑似倒車不慎失控，先衝撞進一間雜貨店，接著又撞上對面中藥行，所幸沒造成重大傷亡。

警方指出，今天早上7點多，劉宛梅原將車輛停在新港菜市場旁，要啟動倒車回程，竟直衝進路口雜貨店，又疑似太緊張誤踩油門，撞上對面中藥行柱子，才停下來。

附近民眾表示，劉宛梅這一撞，嚇壞現場所有人，慶幸的是有撞上柱子停住，否則再往裡面衝撞，後果不堪設想。

警方表示，這場意外撞毀3輛機車，所幸只有劉宛梅和1名女子受輕傷，沒有任何大礙，接下來將進一步釐清相關責任。