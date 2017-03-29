| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇澳工廠大火 濃煙密布急搶救
 首頁 > 社會

倒車變爆衝 劉政鴻妹駕車撞市場

苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅，金早疑似倒車不慎失控衝撞市場雜貨店。（記者許展溢翻攝）

2017-03-29  12:37

［記者許展溢／苗栗報導］後龍鎮新港菜市場今天上午發生一起紅色轎車衝進雜貨店意外，肇事駕駛劉宛梅是苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹，她疑似倒車不慎失控，先衝撞進一間雜貨店，接著又撞上對面中藥行，所幸沒造成重大傷亡。

警方指出，今天早上7點多，劉宛梅原將車輛停在新港菜市場旁，要啟動倒車回程，竟直衝進路口雜貨店，又疑似太緊張誤踩油門，撞上對面中藥行柱子，才停下來。

附近民眾表示，劉宛梅這一撞，嚇壞現場所有人，慶幸的是有撞上柱子停住，否則再往裡面衝撞，後果不堪設想。

警方表示，這場意外撞毀3輛機車，所幸只有劉宛梅和1名女子受輕傷，沒有任何大礙，接下來將進一步釐清相關責任。

廣告
  • 苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅發生車禍意外，嚇壞現場民眾。（記者許展溢翻攝）

    苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅發生車禍意外，嚇壞現場民眾。（記者許展溢翻攝）

  • 苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅疑似操作不當開車撞上雜貨店。（記者許展溢翻攝）

    苗栗縣前縣長劉政鴻妹妹劉宛梅疑似操作不當開車撞上雜貨店。（記者許展溢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒車 倒車不慎 劉政鴻 開倒車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：倒車變爆衝 劉政鴻妹駕車撞市場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.