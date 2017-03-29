雞塊誘引智障女 惡男辯稱「她先脫掉衣褲」
〔記者張瑞楨／台中報導〕畜生？南投縣沈姓男子去年遇到智力障礙的女子小芳（化名），他以雞塊、可樂誘引小芳進入速食店內，在速食店廁所洗手台前公然性交，把客人嚇得瞠目結舌，趕緊告訴店員報警，沈男辯稱「是她先脫掉衣褲」自願性交，台中高分院不採信，並認為他犯後態度欠佳，依對心智缺陷之人強制性交罪，判處徒刑7年6月。
判決書指出，沈男去年3月15日中午12時許，以招待小芳吃雞塊、雞翅與可樂為由，誘引智能障礙的女子小芳（化名）進入南投縣某家速食店，該店的監視器畫面顯示，沈男與小芳在櫃臺旁點餐，由沈男付錢，拿到餐點之後，沈男示意小芳上樓，這段過程並無異狀，為時約4分鐘。
不料，事隔10多分鐘，上廁所的客人驚見，沈男與小芳在廁所洗手台旁公然性交，轉告店員報警，警察抵達時，2人幾乎全裸，警察趕緊叫2人穿好衣服，沈男當場要求小芳，「妳跟他（警察）說，妳說清楚啦，我沒對妳怎樣啊，對吧？」不過，小芳因智能障礙無法表達，沈男又趕緊說，他沒有做違法的事情，還買東西招待小芳吃，「我沒有欺負她」。
警察並未被矇騙，反問沈男，如果沒有亂來，為何2人都沒穿衣服？沈男辯稱是小芳先脫掉衣褲，警察反問：「你脫光光欺負人喔？」並啟動性侵害處理機制，醫院檢驗發現，小芳身上有抓痕，亦採集到沈男的基因，顯示沈男確實與小芳發生性關係。
沈男一再辯稱，是小芳自願與他發生關係，他不知道小芳智能障礙，不過，台中高分院認為，一般人很容易就能辨識出小芳智能障礙，且小芳身上的抓痕，可證明沈男使用暴力性侵害小芳。
另外，沈男又辯稱自己罹患精神疾病思覺失調症（精神分裂症），但醫院鑑定卻顯示，他犯罪當時，並未受到病情的影響，沒有因病而不能辨識行為違法，也沒有因病而減低辨識行為違法的能力，沈男因竊盜罪出獄不到1年，又犯下這起強制性交罪，台中高分院判處7年6月徒刑，可再上訴。
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標題：雞塊誘引智障女 惡男辯稱「她先脫掉衣褲」
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