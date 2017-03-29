嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及

嘉市遠東街民宅火警。（記者丁偉杰翻攝）

2017-03-29 12:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市遠東街11巷今天上午10點傳出住宅火警，起火地點是2樓鐵皮屋，由於現場堆置資源回收物，火勢一發不可收拾，警消獲報後加派人車前往支援，鄰居表示，起火時該戶有葉姓母子在裡面，所幸兒子及時逃出，不過母親受困2樓恐逃生不及。經搶救後，火勢撲滅，因建物燒塌，警消正搜尋火場。

逃出火場的43歲葉姓男子受傷，由救護車送到嘉基醫院治療。嘉基醫院表示，葉男的頭部、背部、左手臂有30％的二度燒燙傷。